Amazon, Natale 2019: le migliori offerte di oggi per lo shopping online

Tutti già indaffarati a cercare idee, offerte e sconti in vista dei regali di Natale. Manca ancora un po' alle feste natalizie, ma lo shopping sta già entrando nel vivo. Amazon ha aperto da alcuni giorni il “Negozio di Natale”, un'ampia ampia vetrina in cui è possibile trovare i regali per un amico o una persona cara. Da questo negozio si potranno accedere ad un marea di proposte in un po’ tutte le categorie merceologiche. Non solo tecnologia e hi-tech, ma anche capi d'abbigliamento alla moda o Smartbox per soggiorni indimenticabili tra relax e delizie di lusso. Ecco le migliori offerte in vista del Natale 2019.

Ecco tutte le offerte di Natale su Amazon

Amazon, le idee regalo e le migliori offerte per Lei nel Negozio di Natale



Mini Telecamera di Sorveglianza EZVIZ. Semplice da installare e dotata di audio bidirezionale, con questa telecamera è possibile comunicare con altre persone grazie al microfono e all'altoparlante integrati. Visione notturna incorportata, illuminatore led a infrarossi per una visibilità fino a 10 metri di distanza. Quando la fotocamera rileva movimenti o intrusi, riceverai subito avvisi, ovunque tu sia.

Altoparlante Bluetooth Portatile Victsing. Aggiungi una nuova profondità al paesaggio sonoro e assicurati che i bassi siano profondi e risonanti anche a bassi volumi; utilizzando dsp-la tecnologia professionale, premi il pulsante bass+ per migliorare i bassi; lascia che la tua musica stabile con i bassi a qualsiasi volume

Cane Detective Chicco. Spingi il cagnolino e cerca il tesoro. Il divertente gioco targato Chicco è dotato di suoni e luci colorate per trovare l'osso nascosto, con un raggio di “caccia” fino a 30 metri Adatto per i bambini con età copresa tra 1 e 4 anni.

Donna Smartwatch Venture Fossil. Quest'orologio è perfetto per il monitoraggio del battito cardiaco e delle attività, grazie all'utilizzo di Google Fit. GPS integrato, design swimproof 3 ATM e risposte di Google Assistant - il tuo Google personale, sempre pronto ad aiutarti. L'orologio Venture Fossil è compatibile con telefoni iPhone e Android.

Bilancia Pesapersone Digitale Mpow. Questa bilancia pesapersone misura e analizza peso,massa corporea, grasso corporeo, percentuale di acqua, tasso di muscolo scheletrico, massa muscolare, massa ossea, proteine, BMR ed età metabolica. È dotata di tecnologia BIA (Bio-electrical Impedance Analysis) e di 4 sensori ad alta precisione. Con superficie in vetro temperato nero, dispone di un display LED retroilluminato per poter vedere i dati chiaramente nel buio.

Aspirapolvere elettrico senza fili BISSELL. Pulizia profonda senza nodi di peli e capelli grazie alla sua spazzola motorizzata anti grovigli. La batteria agli ioni di litio da 25v offre la comodità di un apparecchio senza fili con tre differenti livelli di potenza d'aspirazione Si trasforma facilmente in un aspirapolvere a mano o in un apparecchio a lunga gittata, ottimo per pulire sia i pavimenti che superfici rialzate e soffitti.

Acer Notebook con Processore Intel Core i5. Windows 10 home Display 14" full hd ips led lcd (1920x1080) ; processore intel core i5-8265u e scheda grafica intel uhd 620 Ram 8 gb. Un Notebook agile e leggero adatto per qualsiasi tipo di esigenze.

Pentola a Pressione con Timer Lagostina. Sistema di apertura/chiusura senza sforzo e con una sola mano. Dotata di un timer intelligente che permette a questa pentola di attivarsi automaticamente quando va in pressione e avvisa con un effetto sonoro al termine della cottura.

Elettrostimolatore muscolare professionale Tesmed. Elettrostimolatore muscolare professionale con batteria già installata, il top della gamma Tesmed, con programmi studiati per garantire i migliori risultati: addominali, tonificazione, potenziamento muscolare, allenamento per ogni sport, recupero, massaggi tens... Risultati certificati da un importante istituto di ricerca italiano. Sistema brevettato waims system: stimolazioni sequenziali dal basso verso l’alto, eccezionali per il drenaggio e la microcircolazione.

Ultimo aggiornamento: 16:55

