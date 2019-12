Amazon, le offerte e le migliori promozioni di Natale in tutte le categorie

Amazon ha dato il via a una nuova mandata di offerte per celebrare l'avvicinamento al Natale. Le promozioni saranno attive a partire da oggi e proseguiranno fino a domenica 22 dicembre 2019. Già molte marche - come Black & Decker, Huawei e Logitech - hanno dato il via a ad un marea di proposte in un po’ tutte le categorie merceologiche. Il sito di shopping online più famoso del mondo, infatti, ha aperto da alcuni giorni il “Negozio di Natale”, un'ampia ampia vetrina in cui è possibile trovare i regali per un amico o una persona cara. Non solo tecnologia e hi-tech, ma anche capi d'abbigliamento alla moda o Smartbox per soggiorni indimenticabili tra relax e delizie di lusso. Ecco le migliori offerte in vista del Natale 2019 valide a partire dalla giornata odierna.

Ecco tutte le offerte di Natale su Amazon

Amazon, le idee regalo e le migliori offerte per Lei nel Negozio di Natale



Sbattitore Elettrici a 5 velocità Black & Decker. Potente sbattitore miscelatore da 500W per mescolare, sbattere e impastare velocemente e facilmente un'ampia varietà di ingredienti. Dotato di 2 fruste e 2 ganci rimovibili e facilmente estraibili per una facile pulizia, questo sbattitore ha 5 velocità più la funzione turbo per regolare la potenza in qualsiasi momento.

Aspiratore Ricaricabile Black & Decker. Sistema di profumazione e doppio sistema di filtraggio, l'aspiratore ha una capacità di 500 ml ed è dotato di una bocchetta aspirante lunga con supporto a muro per la ricarica. Accessori: minispazzola motorizzata Pet System, bocchetta a lancia estensibile e spazzolina delicata.

Notebook Acer Aspire 3. Windows 10 home processore amd dual-core; display da 15.6" full hd led lcd (1920x1080) con scheda grafica amd radeon r5. Una ram da 8 gb e 256 gb pcie nvme ssd. Un Notebook agile e leggero adatto per qualsiasi tipo di esigenze.

Altoparlante Ultimate Ears Megaboom 3. Aggiungi una nuova profondità al paesaggio sonoro e assicurati che i bassi siano profondi e risonanti anche a bassi volumi; utilizzando dsp-la tecnologia professionale, premi il pulsante bass+ per migliorare i bassi; lascia che la tua musica stabile con i bassi a qualsiasi volume.

Huawei P30 Pro. Display 6.47 FHD+ OLED con processore Octa Core dotato di doppia unità IA. Questo smartphone ha una quadrupla fotocamera posteriore da 40+20+8 Mpx e un teleobiettivo con zoom ibrido 10x più una fotocamera Huawei TOF per effetti Bokeh avanzati anche nei video.

Huawei Mediapad T5. Display da 10.1” 1080p full hd, con una risoluzione 1920 x 1200 e 224 ppi che offre uno spettacolo per gli occhi ad ogni utilizzo. I due altoparlanti stereo sono potenziati dalla tecnologia huawei histen che offre un sound profondo e stratificato, per un'esperienza sorround 3d penetrante. Il corpo unibody in metallo è elegante e permette a huawei mediapad t5 10 di distinguersi; leggero e comodo da tenere in mano, è il tablet da avere sempre con te. Il processore octa-core ha una frequenza massima di 2,36ghz per prestazioni altissime, mentre diverse app girano contemporaneamente. Il kids corner include una serie di contenuti innovative per bambini e ha una modalità di protezione per gli occhi avanzata per proteggere la loro salute e correggere la loro postura.

Tastiera a Filo Logitech K280. Studiata per una digitazione ottimale con comodo supporto per polsi e tasti silenziosi, questa tastiera ha una struttura rinforzata con acciaio e tasti resistenti alle abrasioni e ai raggi UV progettati per 20 milioni di pressioni. Design moderno con indicatori LED di notifica dello stato per bloc maiuscolo, blocco scorrimento, blocco numeri.

