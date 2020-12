Parte il conto alla rovescia per le vacanze di Natale che, quest'anno, concederanno agli studenti e ai docenti due settimane di pausa da libri, quaderni e, in molti casi, anche dal computer con cui connettersi per la didattica a distanza. I calendari scolastici sono regionali, quindi possono essere differenti tra loro, ma in linea generale le lezioni si fermeranno da mercoledì 23 dicembre o giovedì 24 fino a mercoledì 6 gennaio compresi.

Lo stop alla didattica vale per tutte le scuole, sia quelle in presenza sia le superiori che proseguono con la didattica online almeno fino al 7 gennaio prossimo. Proprio quella data, infatti, potrebbe rappresentare il rientro in classe per tutti.

Una decisione che resta comunque ancora al vaglio del governo.

Covid, il medico che ha ispirato la fiction Doc: «I virologi hanno rovinato l’immagine di noi dottori»

Covid, Brusaferro (Iss): epidemia durerà ancora un anno e mezzo

Le date

Ecco, regione per regione, quali sono le date delle vacanze di Natale 2020 :

Lombardia: da mercoledì 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Toscana: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Emilia Romagna: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Friuli Venezia Giulia: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Bolzano: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Trento: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Basilicata: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Puglia: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Valle d'Aosta: dal 24 al 6 gennaio 2021

Liguria: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Lazio: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Umbria: al 23 dicembre al 5 gennaio 2021

Piemonte: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Campania: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Abruzzo: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Sicilia: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Marche: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Sardegna: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Molise: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Calabria: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021

Veneto: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021

Nuovo Dpcm, Natale blindato: spostamenti tra regioni vietati dal 19 dicembre al 10 gennaio ROMA Il duello vero e proprio andrà in scena questa mattina, quando i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza riuniranno in videoconferenza i governatori regionali. Ma già nelle ultime ore, come da copione consolidato di tutta l'emergenza-, le Regioni (in primis quelle di centrodestra) sono andate all'attacco delle misure restrittive che sta mettendo a punto l'esecutivo.





Ultimo aggiornamento: 10:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA