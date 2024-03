Nelle amministrazioni dello Stato stanno per fare la loro comparsa i primi “super-funzionari”. Una categoria di dipendenti pubblici in possesso di «elevate professionalità». Ed è esattamente questo il nome che è stato dato alla nuova area professionale nella quale saranno inquadrati all’interno dei ministeri. Una via di mezzo tra i funzionari e i dirigenti. Un paragone potrebbero essere i “quadri” del settore privato. Ma soprattutto a questi nuovi super-funzionari saranno riconosciuti stipendi alti, non di rado superiori persino a quello dei dirigenti che saranno chiamati a gestirli. Il primo contingente di 205 dipendenti statali con “elevate professionalità”, arriverà nei ministeri quest’anno. Una parte entrerà per concorso, un’altra parte sarà selezionata, sempre con procedure comparative, tra gli attuali funzionari.

Stipendi docenti e personale Ata, arrivano gli arretrati: fino a 1700 euro in busta paga. Tutte le cifre