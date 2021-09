Pescara, scuole rischiano di riaprire con una settimana di ritardo, il Comune: «Serve più tempo per organizzarci»

Mercoledì 1 Settembre 2021, 19:51

Scuole aperte dal 20 settembre e non dal 13? «Potrebbe slittare di una settimana l'apertura a Pescara, comprese quelle comunali, inizialmente prevista per il prossimo 13 settembre. La decisione, oggetto di un vertice regionale, è stata paventata stamane dall'assessore delegato alla Pubblica Istruzione e vicesindaco Gianni Santilli nel corso della seduta odierna della Commissione Edilizia scolastica».

<div class="infogram-embed" data-id="883bb37a-ae93-49b9-a52b-58b4efea3b34" data-type="interactive" data-title="GREEN-PASS-SETTEMBRE"></div><script>!function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");</script>

Pescara, rischia di slittare la riapertura delle scuole

Lo fa sapere il presidente della commissione Edilizia scolastica e Pubblica istruzione, Fabrizio Rapposelli, al termine della riunione, cui ha partecipato anche l'assessore, con l'obiettivo di fare il punto sulla situazione delle scuole cittadine. «Il posticipo di 7 giorni, dunque al 20 settembre - afferma Rapposelli - consentirebbe a tutti gli Istituti di organizzare al meglio la permanenza e la gestione di studenti e personale in funzione dell'emergenza Covid-19, anche se le scuole comunali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, hanno in realtà già organizzato i servizi, compresa la mensa e il trasporto, ma sicuramente potrebbero approfittare del tempo a disposizione per ottimizzare ulteriormente le attività».

«Intanto - aggiunge - oggi le scuole hanno riaperto i battenti con il rientro a scuola dei docenti e del personale Ata, sulla base anche delle nuove regole Covid che, da oggi, impongono l'obbligo del Green Pass, ricordando che dalla prossima settimana coloro che ne saranno sprovvisti non potranno accedere agli Istituti scolastici. Positiva la risposta degli studenti over-12 poi alla campagna vaccinale: secondo i dati forniti dall'assessore Santilli solo nella giornata di ieri sono stati ben 1.300 gli studenti che si sono vaccinati e con la riapertura delle scuole sarà possibile effettuare i tamponi direttamente dentro gli Istituti. A scuola gli over-6 anni torneranno tutti con l'obbligo di indossare la mascherina».