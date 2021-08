Green pass, Giovannini: "No controllori su ogni autobus, pensiamo a verifiche prima di salire"

(Agenzia Vista) Bologna, 30 agosto 2021 "Ho appena incontrato i sindacati riguardo i controlli per la sicurezza sui Trasporti pubblici locali. Nessuno ha mai pensato che servisse un controllore per ogni autobus, ma come abbiamo scritto nelle linee guida, immaginiamo il controllo a terra, magari a campione". Lo ha ricordato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Enrico o Giovannini, nel suo intervento alla festa nazionale dell'Unità di Bologna. Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev