Maturità al via oggi, tutto quello che sappiamo: tracce, date e le prove scritte e orali

Il giorno tanto temuto è arrivato: oggi, alle ore 8,30, 536.008 studenti - 521.015 candidati interni e 14.993 esterni - saranno alle prese con gli esami di maturità; sono coinvolte 14.000 commissioni, per un totale di 27.895 classi.

Valditara, il messaggio agli studenti: «Per la maturità entusiasmo e responsabilità, voi valete»

Prima prova

Quest'anno l'esame torna alla formula pre-covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio. Oggi, giorno della prima prova, italiano, alle ore 8.30 il ministero comunicherà la chiave per l'apertura del plico telematico; la chiave sarà disponibile sul sito del ministero.

Seconda prova

Giovedì 22 giugno sarà la volta della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio.

Terza prova

È prevista, infine, una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio.

Le tracce

La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. D'Annunzio e Svevo sono gli autori favoriti dai pronostici che hanno privilegiato anche gli anniversari o i fatti di attualità, possibili spunti da cui partire per sviluppare un testo argomentativo o un tema di attualità: gli 80 anni dalla caduta del Fascismo, i 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione Italiana, i 70 anni dalla morte di Stalin, la Guerra in Ucraina e l«intelligenza artificiale. Il 22 giugno è il giorno della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e torna ad essere elaborata dal ministero - lo scorso anno era stata predisposta dai singoli istituti -.

Gli orali

Conclusi gli scritti, sarà il momento del colloquio orale, secondo un calendario stabilito da ogni istituto. Si tratta di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare: la Commissione valuterà sia la capacità del ragazzo di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Il voto finale

Il voto finale dell'esame di maturità è espresso in centesimi »L'Esame di Stato non è la prova finale, non è il giudizio divino. E i commissari non sono degli inquisitori - dice il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara - Non troverete dall'altra parte degli inquisitori. I commissari sanno che dovranno cercare di cogliere quel grado di maturazione che i ragazzi hanno saputo raggiungere: quanto hanno assimilato del percorso, soprattutto dell'ultimo anno«. Il presidente dell'Associazione presidi, Antonello Giannelli, consiglia ai candidati di essere se stessi, »l'obiettivo degli esami non è mettervi in difficoltà quanto valorizzare la vostra personalità e il vostro impegno«. Il consiglio degli esperti è di ripassare anche con i compagni, per valutare meglio la propria preparazione e le proprie lacune, alternando momenti di svago, ascolto di musica, sport e riposo.