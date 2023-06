Valditara, il messaggio agli studenti: «Per la maturità entusiasmo e responsabilità, voi valete»

«Affrontate questo esame con entusiasmo e responsabilità e siate consapevoli della ricchezza che avete dentro». Così il ministro Valditara in un videomessaggio ai ragazzi che si accingono ad affrontare domani l'esame di maturità. Il ministro cerca anche di dare dei consigli a ridosso della fatidica notte prima degli esami. «Per gli scritti mi raccomando concentrazione, non buttatevi a scrivere subito, fatevi un prospetto -consiglia Valditara - gli orali creano più apprensione: si parte da un testo, da un progetto, da un problema o da documento... dimostrate alla commissione ciò che avete assimilato in particolare nell'ultimo anno, il metodo e la capacità critica, fate collegamenti tra le materie».

Il mio messaggio per voi, maturande e maturandi!https://t.co/ivfWoXcV0z — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) June 20, 2023

