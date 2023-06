Maturità 2023, cosa si può portare agli esami (e cosa no): ok vocabolari, penne, snack e acqua. Vietati i cellulari

Maturità 2023, le prove

Maturità 2023, ci siamo. Domani, alle ore 8.30, 536.008 studenti saranno alle prese con gli esami di Stato. Quest'anno la maturità torna alla formula pre-covid, con due scritti (3 in alcuni casi) e un colloquio. Domani, giorno della prima prova, italiano, alle ore 8.30 il ministero comunicherà la chiave per l'apertura del plico telematico. Giovedì 22 giugno sarà la volta della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È prevista, infine, una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio.

La prova di Italiano, comune a tutti gli indirizzi, prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. Il 22 giugno è il giorno della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e torna ad essere elaborata dal ministero.

Conclusi gli scritti, sarà il momento del colloquio orale, secondo un calendario stabilito da ogni istituto. Si tratta di un colloquio in chiave multi e interdisciplinare: la commissione valuterà sia la capacità del ragazzo di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente. Il voto finale dell'esame di maturità è espresso in centesimi.