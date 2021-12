Giovedì 2 Dicembre 2021, 16:55 - Ultimo aggiornamento: 16:56

Nasce un nuovo approccio per fare educazione sessuale a partire dalle scuole elementari. Ora, si lascia in bagno la carta igienica che, invece dei fiorellini stampati, ha vignette in grado di spiegare le mestruazioni e che fanno conoscere meglio la sessualità ai più piccoli. L’idea è stata messa in pratica alla primaria Mizudo di Amagasaki, in Giappone.

«Imparare a conoscere il proprio corpo significa valorizzare se stessi e gli altri allo stesso tempo», ha detto Chika Kojima, preside della scuola. «Questo – si legge sul quotidiano giapponese Asahi Shimbun - è essenziale in termini di educazione ai diritti umani». Lo scorso 9 novembre è stata fatta una cerimonia per l’introduzione dei primi 400 rotoli di carta igienica nell'istituto.

Secondo quanto ha spiegato Nanase Tsuruta, la sviluppatrice, insieme al team di Sowledge, dell’insolito materiale educativo, il design si è basato sulla consulenza di medici e altri specialisti in educazione sessuale. Lei, una ragazza di 26 anni, ha completato la realizzazione di questo nuovo strumento didattico con la consapevolezza del ruolo che può avere l’educazione sessuale sin dai primi anni. Ai tempi della scuola media venne palpeggiata per strada e ne rimase terrorizzata. E durante l’università una sua amica le confidò di essere stata vittima di violenza sessuale.

L’idea avuta si basa sull'idea di portare la formazione lì dove i più piccoli sono soli, nel bagno. E mentre si trovano lì, possono avere l'occasione di leggere i fumetti, senza alcun genere di imbarazzo. L'intenzione di Sowledge è di esportare il prodotto anche in altre scuole: 4 rotoli sono in vendita a partire da 26 dollari.