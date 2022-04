Latina, al Liceo Grassi studenti sul piede di guerra: salta l'assemblea sull'educazione sessuale e sentimentale

Salta l'assemblea sull' educazione sessuale e sentimentale al liceo Grassi di Latina e scatta la protesta degli studenti.

L'assemblea era stata programmata per il 26 aprile ma è stata rinviata. «Tutto per colpa di alcuni genitori e professori che si sono opposti» accusano dalla Rete degi studenti medi . «Chiediamo che l'assemblea venga subito riprogrammata, per i temi che propone non può che essere costruttiva» afferma Valerio Cardarelli, coordinatore provinciale del movimento studentesco. Il dirigente scolastico respinge le accuse dei ragazzi e sottolinea che il rinvio è legato esclusivamente al fatto che lui in questi giorni è assente, dunque appuntamento rinviato al suo rientro. Ma i ragazzi vogliono che l'assemblea venga immediatamente riprogrammata.