Embrioni umani sintetici ottenuti con le staminali: tecnica rivoluzionaria che esclude ovuli e spermatozoi

La scienza muove un nuovo passo in avanti - molto importante - nella sperimentazione. Gli scienziati hanno ottenuto embrioni umani sintetici utilizzando cellule staminali in un progresso rivoluzionario che elude la necessità di ovuli o spermatozoi. Lo riporta un'esclusiva del Guardian che riprende l'annuncio della biologa Magdalena Żernicka-Goetz, dell'Università di Cambridge e del California Institute of Technology, intervenuta ieri all'incontro annuale dell'International Society for Stem Cell Research a Boston. «Possiamo creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule (staminali embrionali)», ha detto la ricercatrice all'incontro.

After building embryoids for 10 years, we succeeded in generating structures with brains, hearts, neural tubes, somites with a yolk sac. Both original submissions using two different approaches are on BioRxiv, to be published soon. https://t.co/p1ZL2C3UPH

— Magdalena Zernicka-Goetz 🇺🇦 (@ZernickaGoetz) August 2, 2022