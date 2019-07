Luca Parmitano, quelle nuvole come zucchero a velo sulla Sicilia

Prima o poi la stazione spaziale internazionale, nel suo orbitare frenetico attorno alla Terra sedici volte al giorno, passa sulla verticale della Sicilia, alle cui sirene non può resistere l'astronauta catanese Luca Parmitano dal 20 luglio di nuovo in orbita per la missione Beyond dell'Agenzia spaziale europea. Così, come aveva fatto durante la sua prima missione Volare nel 2013, il colonnello pilota ricomincia a dividere la sue emozioni con noi terrestri pubblicando sul suo account twitter fotografie che per almeno un momento ci alleggeriscono dagli affanni delle tante gravità terrene. Prima la Terra del fuoco, adesso la Sicilia spolverata da una manciata di nuvole-zucchero a velo. (p.r.b.)

Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia. #Beyond pic.twitter.com/BV5V98HujP — Luca Parmitano (@astro_luca) July 30, 2019

