Il commovente saluto di Luca Parmitano alla famiglia

Ultimo aggiornamento: 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono dei momenti della vita in cui una foto parla più di ogni altra cosa. In questa che presentiamo vediamo l'astronauta italiano Luca Parmitano mentre saluta la moglie Kathy e le due figlie Sara e Maia, di 12 e nove anni. Nell'immagine, l'ufficiale dell'Aeronautica militare, appena promosso colonnello, sta partendo per Baikonur dove inizierà il periodo di quarantena. Una volta lì potrà rivedere i suoi prima del lancio solo da dietro un un cristallo di vetro della base russa.La sua partenza verso la Stazione Spaziale internazionale è prevista sabato 20 luglio, insieme a lui ci saranno altri due astronauti: lo statunitense Andrew Morgan (Nasa) e il russo Aleksandr Skvortsov (Roscomos).(I membri della missione: Andrew Morgan, Aleksandr Skvortsov e Luca Parmitano)