Eclisse di super Luna Rossa domenica notte: ecco come seguirla La prossima solo fra 10 anni

Rinunciare a qualche ora di sonno avventurandosi in una notte con il naso al'insù, oppure attendere altri 10 anni per uno degli spettacoli più affascinanti del cielo come un'eclisse totale di Luna? E con tanto di alba con la Luna Rossa, perché in queste occasioni la Terra fa da scudo, filtro e prisma riflettente allo stesso tempo, deviando sulla superficie lunare i (rossi) raggi solari. Una meraviglia.

Meglio attrezzarsi allora per non perdere nemmeno un istante del fenomeno che ci aspetta la notte di domenica 20 gennaio, con l'eclisse totale di Luna che raggiungerà il culmine alle 6.12 di lunedì. Sempre che le condizioni meteo non si mettano di traverso con quelle nubi e quei piovaschi annunciati per quella notte dalla previsioni soprattutto nel centro sud dell'Italia.

Ecco Mauro Messerotti, ricercatore dell'Osservatorio di Trieste dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf): «L'eclissi del 21 gennaio non sarà visibile in tutte le sue fasi, perché la Luna tramonterà prima della fine dell'eclissi parziale, ma tutta la fase di eclissi totale sarà ben visibile, meteo permettendo: sarà al mattino presto e durerà un'ora e 2 minuti».

«Il fenomeno - riprende Messerotti - si osserva quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati e quindi la Terra, nascondendo la luce del Sole alla Luna, proietta su di essa un cono di penombra e un cono d'ombra. Quando la Luna si trova interamente all'interno del cono d'ombra, inizia la fase di eclisse totale: il disco lunare ha una luminosità molto più bassa e la frazione di luce solare che filtra attraverso l'atmosfera terrestre dà alla Luna una colorazione bruno-rossastra».

Uno spettacolo eccezionale e non frequente: per vedere un'altra eclissi totale di Luna, di cui sarà visibile tutta la fase di totalità, bisognerà attendere il 31 dicembre 2028, mentre per la prossima eclisse totale di Luna visibile in tutte le sue fasi anche di più, il 20 dicembre 2029.

«Nonostante l'orario non proprio comodo vale la pena di osservare questo fenomeno - conclude Messerotti - che sarà visibile ad occhio nudo».



