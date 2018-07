La Luna batte L'Isola dei famosi, una prima serata speciale: ecco le più belle foto dell'eclissi

Per una volta in prima serata non sono andati in scena né L'Isola dei famosi né Grande fratello. Protagonista indiscussa dello show di venerdì 27 luglio è stata lei, la Luna.In tutta Italia, ma anche nei luoghi della Terra dove il fenomeno celeste è stato visibile, si è registrata una vera e propria corsa all'osservazione dell'eclissi. Insomma, un successo inaspettato.Tanti gli eventi organizzati da gruppi di appassionati dell'Unione italiana astrofili nel nostro Paese: Roma, Napoli, Milano, Perugia, Venezia, lago di garda, Rovigo e altri luoghi hanno fatto l'en plein.A Roma, ad esempio, l'area del Colosseo è stata letteralmente presa d'asssalto per l'evento La notte della Luna rossa.Medesima situazione a Cerveteri dove il Gruppo astrofli Palidoro, presidente Guseppe Conzo, ha organizzato presso la Necropoli della Banditaccia a Cerveteri una serata magica. Con la visita alla Via degli Inferi di cui è dotato il sito archeologico, mistero etrusco e fascino astronomico si sono incontrati. Hanno partecipato un migliao di persone e il traffico, a causa della Luna, è andato in tilt.In basso una gallery delle foto più emblematiche.Una bella immagine in falsi colori della Luna (autore Cristian Fattinnanzi)Sovrapposizione di 90 immagini riprese dal sorgere della Luna fino all'uscita dell'ombra ad intervalli di 150". Canon 200d, focale 24mm F4, iso e tempi variati automaticamente dalla reflex. Montecassiano, Macerata (autore Cristian Fattinnanzi).Tre splendide foto dell'eclissi prese a Cerveteri dagli astrofili del Gruppo PalidoroLa simpatica e ironica eclissi a Bologna, la Luna è diventata una fetta di mortadella(Anita Malina)L'eclissi vista da Pierfrancesco Frezza di Busso, CampobassoRoma, Ponte Sant'Angelo Daniele BellucciGiardini di Sant'Alessio, Aventino Roma, Daniela TrainiErcole Capuano, ManfredoniaPaolo Simone a Torre Lapillo (Porto Cesareo) in Provincia di LecceRossana Miani da CarturaIn aggiornamento Lunedì 30 Luglio 2018, 19:09