Scoperto asteroide da miliardi di dollari: 16 Psyche è una miniera di metalli preziosi. E la Nasa avvia la missione

Un tesoro nello spazio. Un’autentica miniera di metalli preziosi in orbita nel Sistema Solare, sufficientemente “ben fornita” da poter rendere ogni abitante della Terra miliardario, se solo fosse possibile portare sul nostro pianeta l’intero carico. Non è la trama di un film fantascienza, bensì di un corpo celeste in realtà già noto da tempo all’umanità: l’asteroide 16 Psyche, scoperto nel lontano 1852 da Annibale de Gasparis presso l’osservatorio astronomico di Capodimonte di Napoli, un corpo celeste largo ben 210 km (dalle dimensioni decisamente superiori alla media) e situato tra Marte e Giove, all’interno della cosiddetta “fascia principale degli asteroidi”. Il valore economico stimato dei metalli contenuti è di oltre 10mila quadrilioni di dollari: 10.000.000.000.000.000 di dollari, un numero molto raro da vedere e che attira potentemente l’attenzione poiché è una ricchezza indiscutibile. Non sorprende quindi che alcuni paesi come gli Stati Uniti stiano cercando di “avvicinare” questa gigantesca fortuna e abbiano già iniziato le ricerche attorno a questo corpo celeste roccioso.

LA NASA

Non è la prima volta che la NASA si interessa ad un asteroide, visto che all’epoca ci riuscì con Dart. Né è l’unico asteroide che potrebbe contenere ricchezze gigantesche al suo interno, dal momento che anche l’asteroide 2012 DA14 ha una ricchezza valutata in miliardi di dollari.

FERRO E NICHEL

L’analisi dello spettro elettromagnetico ha suggerito una composizione praticamente pura di ferro e nichel. Inoltre, Psyche ha una massa abbastanza grande al punto da poter generare significative perturbazioni gravitazionali misurabili nelle orbite degli altri asteroidi, permettendo cosi agli astrofisici di calcolarne la massa e la densità. Proprio da queste analisi emerge un’ulteriore particolarità: la densità risulterebbe essere estremamente bassa per un asteroide metallico, il che indicherebbe un’elevata porosità nella struttura. Proprio la sua ridotta densità, se comparata con i valori comunemente rilevati su altri asteroidi di tipo ferroso, ha suggerito che la presenza di metalli sia dovuta ad un passato processo eruttivo di lava metallica. Insomma, le sue grandi dimensioni, unitamente alla sua composizione metallica nonché la disponibilità di materiali preziosi in superficie, hanno portato non solo alla valutazione “monstre”, ma hanno direttamente suscitato l’interesse della comunità scientifica internazionale.

UN PROTOPIANETA

Sulle sue origini, invece, l’enigma resta ancora tutt’altro che risolto: si suppone, così come per gli altri asteroidi di tipo M – ovvero composti quasi esclusivamente da metalli – una genesi legata ai resti del nucleo di un protopianeta forse distrutto dalle collisioni risalenti alla formazione del Sistema Solare. In altre parole, potrebbe trattarsi del nucleo estinto di un pianeta che un tempo popolava il nostro sistema solare. I nuclei planetari sono solitamente costituiti da nichel e ferro insieme ad altri metalli in grado di resistere alle temperature estremamente elevate all’interno del pianeta. È quindi molto probabile che lo studio del nucleo ci permetta di saperne di più sulla composizione del nostro pianeta.

IL SATELLITE

La Nasa nutre forti aspirazioni per questa missione, motivo per cui ha stanziato il budget di 1 miliardo di dollari, secondo Novaceno nell’articolo pubblicato da Jim Bell, professore di astronomia all’Università dell’Arizona e che partecipa al progetto. La Nasa si sta preparando al lancio di un satellite che compirà un lungo viaggio che lo porterà ad attraversare Marte fino a quando non sarà in grado di prendere informazioni dall’asteroide.