Scontro in diretta live fra la sonda kamikaze Dart della Nasa e l'asteroide Dimorphos questa notte: qui le riprese dell'italiana LiciaCube

A capofitto contro un asteroide, senza alcuna speranza di salvarsi e con l'intento di deviarne la traiettoria: per l'Armageddon spaziale in versione ristretta, ristrettissima, di questa notte l'Italia sarà cronista, anzi, inviata speciale a 12 milioni di chilometri dalla Terra per “coprire” in diretta live l'inedito attacco suicida della sonda Dart (Dardo) al pur innocuo asteroide Dimorphos. Difesa planateria, si dovrebbe dire, con l'Italia e le sue aziende aerospaziali al posto di Bruce Willis e del suo roboante colossal di fantascienza che la missione della Nasa punta a trasformare in realtà sia pure in scala lillipuziana. C'è anche una super guest star in questa inedita missione: l'astrofisico e chitarrista fondatore dei Queen, Brian May, che affianca i tecnici della Argotec di Torino.

Ricapitolando, secondo i calcoli della Nasa, all'1.14 (ora italiana) di martedì 27 settembre la sonda Dart (Double Asteroid Redirection Test, fate conto un Suv) della Nasa si schianterà contro il piccolo asteroide Dimorphos (fate conto il Colosseo) per cercare di deviarne la traiettoria mentre il minisatellite LiciaCube (fate conto due scatole da scarpe, 13 chilogrammi) dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) sorvolerà a circa 60 chilometri di quota il luogo della collisione per catturare le primissime immagini e i dati: un fotoreporter spaziale sotto gli occhi di Didymos, anzi "65803 Didymos", l'asteroide principale (700 metri di diametro) attorno a quale, a meno di due chilometri, ruota Dimorphos compiendo un'orbita completa in 11 ore e 54 minuti. Ecco: se i calcoli della Nasa sono esatti, il sacrificio di Dart deve alterare questi tempi dimostrando che è possibile modificare la traiettoria di un asteroide. Si parla di secondi, si parla di pochissimo metri di scarto che saranno rilevati - se ci saranno - in molti mesi di osservazioni anche da decine di telescopi terrestri, compreso quello di Asiago. Insomma, sarebbe la prima dimostrazione che ci si può difendere dall'arrivo di un asteroide che minaccia la Terra.

I dati, da quelle distanza impiegano almeno 5 minuti ad arrivare e bisogna sperare che fra le foto scattate a intervalli regolare da LiciaCube ci sia quella dell'impatto che durera un amen e anche meno. Se ne saprà qualcosa solo nella mattina di martedì. Le prime foto con una Terra nascente sullo sfondo stellato sono incoraggianti: dimostrano che la sonda italiana funziona e sta bene dopo un viaggio così avventuroso.

Dart e LiciaCube sono in viaggio dal 24 novembre 2021, portati fra le stalle da un razzo Falcon9 di SpaceX. Detto che una sonda italiana non si era mai spinta così lontano, LiciaCube è il frutto della collaborazione di Istituto Nazionale di Astrofisica, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Università Parthenope di Napoli e Istituto di Fisica Applicata 'Nello Carrarà del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifac). LiciaCube, che nei giorni scorsi si è separato da Dart, è già vicina a un primato: diventerà «il primo satellite tutto italiano a operare in totale autonomia da una distanza alla quale nessun veicolo italiano si era mai avventurato, e che sarà gestito da un centro di controllo in Italia», ha detto Simone Pirrotta, responsabile della missione LiciaCube per l'Asi.

Il fotoreporte dispone di due telecamere: Leia (Liciacube Explorer Imaging for Asteroid) e Luke (Liciacube Unit Key Explorer). Sì, siamo dalle parti di Star Wars.

Sono missioni che richiedono anche un paio di decenni di preparativi, a cominciare dai calcoli. E poi bisogna mettere a punto strumentazioni che richiedono tecnologie al momento dell'avvio degli studi non ancora disponibili e che vanno inventate strada facendo. Studi scientifici e tecnologici e anche molta fede, insomma.

Asteroid Dimorphos: we're coming for you!



Riding a @SpaceX Falcon 9 rocket, our #DARTMission blasted off at 1:21am EST (06:21 UTC), launching the world's first mission to test asteroid-deflecting technology. pic.twitter.com/FRj1hMyzgH — NASA (@NASA) November 24, 2021

L'ultima volta che il "sistema binario" Didymos e la sua Luna Dimorphos si sono relativamente avvicinati alla Terra risale al 2003, quando transitarono a 5 milioni di chilometri, 12 volte la distanza fra il "nostro" pianeta e la "nostra" Luna.

Come avvenuto con la missione Rosetta, a caccia della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, considerata dal Times la più grande impresa del genere umano, e poi anche con gli asteroidi Bennu e Ryugu, si tratta più o meno di fare canestro al Madison di New York tirando una "bomba" dal finestrino di un'auto lanciata a tutta velocità sul Grande raccordo anulare di Roma.

The world’s first full-scale planetary defense test mission lifted off from @SLDelta30 in California at 1:21am ET (10:21pm PT) on @SpaceX's Falcon 9 rocket!



The #DARTMission is a test to see if an impactor could change the trajectory of an asteroid: https://t.co/7eLTJWxv1z pic.twitter.com/wHjh2RQ0fS — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) November 24, 2021

Questi due asteroidi non sono fra quelli considerati potenzialmente, molto potenzialmente, pericolosi per la Terra. L'elenco di quest'ultimi viene continuamente aggiornato dalla Nasa e, per adesso e per molte generazioni future, possiamo stare tranquilli. Ma siccome si parla di numeri tendenti all'infinito non si può escludere l'arrivo di qualche nuovo protagonista delle traiettorie che possono incrociare l'errare della Terra, come racconta con grandi capacità didattiche lo stesso Brian May che ha alternato la carriera nei Queen con quella di astrofisico esperto di asteroidi.

Saranno le immagini acquisite dal "cameraman" dell'Argotec a fornire "di persona" elementi unici e rilevanti anche per la misura della deflessione orbitale dell'asteroide. L'orbita attorno al Sole del "sistema binario" li fa transitare abbastanza "vicino" alla Terra da permettere ai telescopi di osservare le conseguenze della collisione di Dart e calcolare quanto la missione sia stata efficace nel modificare la traiettoria di Dimorphos a seguito dell’impatto. La variazione del periodo di rivoluzione di quest’ultimo intorno al suo più massiccio compagno roccioso verrà misurata nelle fasi immediatamente successive all’impatto e poi in maniera cumulativa per i mesi e gli anni successivi. In aggiunta a quanto rilevato da Terra.

Paolo Ricci Bitti

L'Italia entra in gioco anche per la seconda missione, questa volta tutta europea, diretta verso Dydimos e la sua Luna. Con la sonda madre Hera saranno inviati nel 2024 anche due CubeSat, compreso Juventas che sarà il primo strumento in assoluto ad utilizzare un radar a bassa frequenza per investigare la struttura interna di un asteroide.

L'Italia è alla guida di Hera per quanto riguarda i sottosistemi di alimentazione e propulsione della missione, e fornisce il transponder per lo spazio profondo che permetterà l'esperimento radio-scientifico della missione.

L'Italia guida inoltre il CubeSat (realizzato Tyvak International a Torino) di prospezione mineraria, che prende il nome dello scienziato Andrea Milani, profondo studioso di asteroidi, scomparso nel 2018.