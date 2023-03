Asteroide grande come il Colosseo Quadrato sfiorerà la terra il 27 marzo: alle 12.15 in Italia raggiungerà il punto più vicino

Un asteroide grande come il Colosseo quadrato il 27 marzo passerà vicino alla terra a 32.000 chilometri all'ora. Il corpo celeste in questione è il 2023 DZ2, il cui avvistamento è stato fatto il 27 febbraio 2023 dall'Osservatorio del Roque de los Muchachos sull'isola di La Palma, nelle Isole Canarie, grazie ai telescopi Isaac Newton. Gli astronomi del Progetto Euronear, Ovidiu Vaduvescu, Freya Barwell e Kiran Jhass, hanno contribuito alla scoperta.

Francia, avvistato un asteroide nella notte: le immagini della spettacolare esplosione

Quanto è grande

Il diametro dell'asteroide 2023 DZ2 è di circa 60 metri (58 per la precisione), pari alla grandezza del palazzo della Civiltà Italiana , detto anche Colosseo quadrato, o del palazzo della Civiltà del Lavoro all'Eur di Roma. 2023 DZ2 è tre volte più grande della meteora di Čeljabinsk del 2013, che provocò danni in un'ampia area e ferì 1.500 persone.

Dove passerà

L'asteroide 2023 DZ2 passerà vicino alla Terra, a una distanza di circa 170.000 chilometri, meno della metà della distanza media tra la Terra e la Luna. Secondo il Near Earth Coordination Centre dell'Agenzia spaziale europea (Esa), l'asteroide raggiungerà il punto più vicino al nostro pianeta alle 12:15 ora italiana, viaggiando a una velocità di oltre 32.000 chilometri all'ora.

I calcoli

Questo passaggio non rappresenterà alcun pericolo per la Terra. Tuttavia, c'è una possibilità leggermente più alta di collisione tra 2023 DZ2 e la superficie terrestre prevista per il 27 marzo 2026, data in cui passerà nuovamente. Inizialmente, gli scienziati avevano calcolato che la probabilità di impatto del secondo passaggio - quello che si verificherà tra tre anni - fosse di 1 su 621, un rischio da non sottovalutare. I dati più recenti del Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) del Jet Propulsion Laboratory della NASA suggeriscono invece che solo lo 0,0014% di probabilità di collisione esiste, circa 1 su 71mila.