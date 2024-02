Yacht in fiamme al porto del Circeo, cosa è successo? Dolo, corto circuito, rischio ambientale: ecco cosa sappiamo

«Sembrava di essere in un disaster movie» racconta un testimone dell’incendio di sabato notte al porto del Circeo. «Pioggia battente, vento fortissimo, mare molto mosso con le onde che si schiantavano sui contrafforti del porto, e poi le fiamme. Altissime. Il fumo nero, la puzza acre di bruciato» continua il racconto. In queste condizioni i vigili del fuoco e la guardia costiera hanno lavorato tutta la notte con le squadre della Cooperativa ormeggiatori Circeo I, con la polizia locale e con i carabinieri per domare le fiamme che hanno distrutto tre yacht di oltre 20 metri. Due, con gli scafi in vetroresina, sono colate a picco nella notte. Sulla terza il rogo è stato spento prima dell’alba. Ma è cambiato poco: anche il terzo scafo è colato a picco sul fondale del porto alle otto di ieri mattina.