X Factor, le pagelle del quinto Live: Michielin finalmente raggiante (9), Dargen galvanizzato (8), Fedez sollevato (7), Ambra stupita (6)

È venerdì e come sempre è il momento delle pagelle di X Factor. Dopo il quinto live andato in onda ieri sera su Sky Uno, eccoci qui a dare i voti alle performance (e non solo) dei cantanti in gara, degli ormai tre giudici - Ambra, Dargen D'Amico, Fedez - e della conduttrice Francesca Michielin. Dopo una settimana di polemiche, accuse, licenziamenti e addii, ieri sera finalmente la musica è tornata ad essere la protagonista, e a parlare sono state le esibizioni dei cantanti. Il tutto, però, in un clima un po' teso. Nell'attesa della semifinale di giovedì prossimo, in cui ci saranno ben tre eliminazioni, vediamo ora cosa è successo nella puntata di ieri.