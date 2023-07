William rifiuta il kilt, la scelta che imbarazza il Re (che invece lo usa) e irrita la Scozia

Rischia d'irritare la Scozia - nazione tradizionalmente indocile del Regno Unito - e fa storcere il naso a diversi royal correspondent la querelle sul persistente gran rifiuto del principe William, erede al trono britannico, d'indossare il kilt anche nelle occasioni cerimoniali che coinvolgono la monarchia a nord del vallo d'Adriano. La questione è tornata in primo piano nel weekend, sulla scia di «rivelazioni» attribuite dal domenicale del più monarchico dei tabloid, il Mail, a fonti vicine allo stesso William stando alle quali il futuro re non solo non gradisce la tipica gonna in tartan divenuta sinonimo rituale del costume nazionale scozzese (per uomini e donne), ma non avrebbe alcuna intenzione di sfoggiarla nemmeno in futuro.

