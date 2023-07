Meghan Markle «non era all'altezza del lavoro»: la rivelazione al veleno dell'ex amica della duchessa

Lunedì 31 Luglio 2023, 12:57

L'ex amica della duchessa del Sussex, Meghan Markle, ha dichiarato al Mirror che quest'ultima "non era all'altezza del lavoro" richiesto per essere un membro attivo della famiglia reale. Meghan è entrata ufficialmente nella famiglia reale nel maggio 2018, meno di due anni dopo aver incontrato il principe Harry. Foto: Kikapress Music: Korben Lizzie Cundy, l'amica di lunga data di Meghan, ha sottolineato che la duchessa non sembrava essere pronta a impegnarsi completamente nel ruolo e nell'opera di rappresentanza richiesti dai reali. Secondo la signora Cundy, Meghan sembrava preferire la fama e il ruolo di celebrità piuttosto che affrontare i doveri e le responsabilità di una principessa reale. Inoltre, nel libro "The Palace Papers" dell'autrice Tina Brown si è affermato che, secondo il principe William, Meghan avrebbe dovuto avere più tempo per adattarsi alla vita nel Regno Unito prima di sposare Harry.

