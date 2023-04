Walter Zenga, il portiere dei record, i 3 matrimoni, il rapporto difficile con i figli, la morte del padre: chi è l'ospite di Back To School

Walter Zenga, classe 1960, nasce a Milano, ed è un ex calciatore italiano di ruolo portiere, e un allenatore, riconosciuto come uno dei portieri migliori di tutti i tempi, il suo nome è legato alla squadra dell’Inter con cui ha disputato 473 incontri, vincendo uno scudetto, una Supercoppa italiana e due Coppe UEFA. Da mercoledì 5 aprile sarà uno dei concorrenti di Back To School, il programma condotto da Federica Panicucci, in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno "costretti" a rifare l'esame di quinta elementare.