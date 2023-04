Vittorio Sgarbi, età, i 3 figli (con 3 donne diverse), la fidanzata ufficiale, l'amore libero (e i flirt), la malattia e le liti celebri: chi è l'ospite di Cartabianca

Vittorio Sgarbi sarà questa sera ospite di Cartabianca, la trasmissione televisiva di approfondimeno condotta da Bianca Berlinguer e in onda in prima serata su Rai3. Dalla carriera come critico d'arte alle prime apparizioni in tv con Maurizio Costanzo, ecco chi è il saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista italiano.