Vittorio Cecchi Gori, gli amori: «Rita Rusic fu la donna più importante», con Valeria Marini persero un figlio

Lo definirono «un playboy che collezionava attrici». Ed effettivamente la vita sentimentale di Vittoro Cecchi Gori, 81 anni, ricoverato oggi in terapia intensiva al Gemelli di Roma, somiglia molto a uno dei film che ha prodotto. Lui replicò: «Playboy è chi nella vita fa solo quello. Io lavoravo. E lavorando conoscevo attrici». La donna più importante della sua vita, però, come lui stesso l'ha definita, resta sempre Rita Rusic, sua moglie dal 1983 al 2000. E' stata proprio lei lo scorso fine settimana a chiamare il medico perché Vittorio aveva accusato dei disturbi, con battiti cardiaci molto bassi e avevano preventivato lunedì un ricovero per accertamenti; la fortuna è stata che lui fosse già in ospedale quando ha avuto la crisi cardiaca.