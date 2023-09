Victor Allen, chi è il marito di Tiziano Ferro dal quale sta divorziando: la proposta di matrimonio, i figli e la crisi

Tiziano Ferro ha annunciato il suo divorzio con il marito Victor Allen. Un fulmine a ciel sereno che ha sorpreso tutti. «Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia - ha scritto in un post sui social -. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me».