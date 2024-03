Trenitalia apre a nuove regole sui bagagli: sulle Frecce solo 2 trolley o scatta la multa

Trenitalia è pronta a varare un nuovo regolamento sul trasporto di oggetti "pesanti" come bagagli, biciclette o monopattini sui treni ad alta velocità. Dopo il mancato consenso ottenuto nella prima settimana di marzo, come obiettivo si sono posti di far rientrare le regole aggiornate poco prima dei giorni festivi, quando lo domanda sarà inferiore. Scopriamo insieme come sarà il nuovo regolamento per i passeggeri.

Bagagli in treno, le nuove regole: massimo 2 ciascuno a bordo (o multa fino a 50 euro). Poi il dietrofront: misure sospese