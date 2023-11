Gay e trans, dal battesimo al matrimonio: cosa possono (e non possono) fare in Chiesa grazie all'apertura di Papa Franesco

In cosa consiste la svolta aperturista di Papa Francesco contenuta nelle nuove istruzioni che il Dicastero della Fede ha inviato ad un vescovo brasiliano che chiedeva come dovesse comportarsi nei confronti di transessuali o gay desiderosi di fare da testimoni a battesimi e matrimoni? Il documento firmato dal nuovo prefetto, il teologo argentino Victor Fernandez e controfirmato dal Pontefice è piuttosto articolato e risponde ad alcuni quesiti ormai frequenti in tante parrocchie in tutto il mondo. Ecco cosa stabilisce la Chiesa aperta di Papa Bergoglio («voglio che sia aperta a tutti, tutti, tutti»).

I trans potranno essere battezzati, svolta del Vaticano. Ok a gay padrini e testimoni di nozze