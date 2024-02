Totti e Ilary Blasi, in vendita la villa dell'Eur? Quanto vale la residenza (rimasta a lei): ha 25 stanze, un cinema e la spa

E' diventata famosa per i suoi soppalchi giganteschi dove Totti aveva nascosto la collezione di borse di Ilary Blasi. Impossibile dimenticare le scene in cui la conduttrice si aggirava per casa, confessando che c'erano stanze in cui non era nemmeno mai entrata. Ma ora la meravigliosa villa dell'Eur, apparsa nel documentario Unica e in cui è rimasta a vivere la conduttrice con i figli, potrebbe essere in vendita. L'indiscrezione arriva da Dagospia: «Gira voce che Francesco Totti abbia in mente di mettere il villone in vendita. Sarà vero o è solo uno dei tanti, fantasiosi, pettegolezzi sul suo conto?», fa sapere il portale.