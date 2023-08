Non c'è solo L'Italiano tra i successi di Toto Cutugno. Ma anche Mamme, Serenata e Voglio andare a vivere in campagna. Il cantautore toscano (ma cresciuto in Liguria) è diventato celebre in tutto il mondo. Non ancora ventenne fonda un gruppo, Toto e i Tati, proponendo live i suoi brani.

Toto Cutugno, il ricordo di Pupo: «Mi mancherai, compagno di indimenticabili momenti». Morandi: «La tua musica sale in cielo»