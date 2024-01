"The Swarm - Il Quinto Giorno", stasera su Rai 2 la nuova serie tv: anticipazioni, cast e trama del ​thriller ambientalista

“Conosciamo meglio lo spazio che gli oceani”. È questa la consapevolezza di fondo nella serie tv “The Swarm - Il quinto giorno” – thriller ambientalista tratto dal romanzo di Frank Schätzing, in onda da stasera in prima serata su Rai 2, per quattro appuntamenti. Con Cécile de France, Alexander Karim e Leonie Benesc, la serie racconta le avventure di un gruppo di scienziati disposti a intraprendere una missione pericolosissima per combattere il disastro climatico.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 10 gennaio su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)