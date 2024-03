Terremoto Friuli, l'Ingv: «Zona ad alta pericolosità». Dalle nuove scosse "aftershock" allo scontro tra placche, i rischi

«Zona ad alta pericolosità sismica». L'Ingv avverte che l'area in cui è avvenuto il terremoto in Friuli non è nuova a questi eventi. Tanto che, con una magnitudo di 4.5, si sono verificate nuove scosse. Che sono state avvertite in tutta la provincia di Udine, fino a Pordenone. E tra le città con più di 50000 abitanti vicine all’epicentro c'è anche Treviso: ad oltre 80 km di distanza.