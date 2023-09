Terremoto a Napoli e sciame sismico ai Campi Flegrei: cosa è successo e qual è la situazione attuale

Nella serata ieri, di giovedì 7 settembre, intorno alle 19:45 Napoli ha tremato: una scossa di magnitudo 3.8 con epicentro ai Campi Flegrei (area Agnano-Astroni, tra il capoluogo e Pozzuoli), dove è ancora attivo il vulcano sotterraneo più grande d'Europa. L'epicentro è stato registrato a circa 2,5 km di profondità: proprio questa superficialità dell'epicentro ha fatto sì che la scossa risultasse molto forte e chiaramente percepibile dalla popolazione.

#Napoli Campi Flegrei, sono giunte alla sala operativa dei #vigilidelfuoco alcune richieste di verifiche su edifici a seguito della scossa registrata da @INGVterremoti alle 19:45 con Ml 3.8 tra i comuni di Pozzuoli, Astroni



[#7settembre 20:40] pic.twitter.com/BbHjFfRmRH — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 7, 2023

Fortunatamente non si sono registrate vittime o feriti ma il terremoto è stato avvertito in numerose zone tra cui Fuorigrotta, Vomero, Chiaia e Napoli nord e perfino in Molise, come rilevato dal sismografo di Campobasso. Le segnalazioni sui social sono state numerosissime; in molti quartieri la gente è scesa in strada spaventata e la scossa è stata registrata anche durante alcune edizioni di Tg locali.