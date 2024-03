Terremoto Grecia, l'Ingv: «Un sisma di questo tipo può essere un innesco per scosse in altre zone»

«Un terremoto di questo tipo può generare uno scuotimento in altre zone, diventando un innesco per nuove scosse». A dirlo il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Carlo Doglioni, intervistato oggi dopo il sisma in Grecia. Una scossa che però al momento non preoccupa gli esperti, nonostante la magnitudo 5.8 e i 33 km di profondità. Sotto ai 6 gradi, infatti, i terremoti vengono considerati "moderati", e sebbene tutto il Sud Italia stamattina si sia allarmato, non ci sarebbe alcun tipo di pericolo per il nostro Paese, nemmeno dal punto di vista degli tsunami.

Terremoto in Grecia di 5.8, avvertito anche in Puglia, Calabria e Sicilia. «Svegliati dalla scossa»