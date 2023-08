Terra Amara, anticipazioni dal 6 all'11 agosto: Yilmaz riporta Adnan a Villa Yaman, Hunkar viene assassinata

Terra Amara le anticipazioni dal 6 all'11 agosto. Nuovo inizio di settimana con la soap turca in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity dalla domenica al venerdì. La serie, in onda la domenica 14:30 alle 15:30 e dal lunedì al venerdì tra le 14:10 e le 14:45, continua a fare compagnia ai fedelissimi telespettatori anche per tutto il periodo estivo. La soap ambientata negli anni '70 cha ha come protagonista Zuleyha e la famiglia Yaman, proprietari di una tenuta, anche questa settimana regalerà grandi colpi di scena. Sarà un agosto caldissimo a Cuckurova e non a causa delle alte temperature. In attesa delo sbarco in prima serata, che con ogni probabilità avverrà di domenica sera a partire da settembre, i telespettatori di Terra Amara assisteranno a un bel po’ di colpi di scena nelle puntate pomeridiane. Ecco quindi gli spoiler online di Terra Amara da domenica 6 agosto a venerdì 11 agosto.