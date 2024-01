Temporale in arrivo a Roma, dove e quando: le previsioni meteo dei prossimi giorni

La Befana non porta buon tempo per Roma. Il rischio pioggia e temporali, almeno secondo le previsioni è alto. Nei prossimi giorni le nuvole di addenseranno nell'area della Capitale, ma anche nella provincia. Una settimana, la prima del 2024, dove si sono alternate giornate nuvolose a quelle caratterizzate da cielo terso. Ma il beltempo non sembra che arriverà nel weekend. Anzi. Vediamo quali zone saranno colpite maggiormente dalla pioggia e, soprattutto, quando.

