Tempesta Lorena in arrivo, forti temporali e nevicate diffuse: dove e quando, le previsioni meteo

In America è stata ribattezzata tempesta Lorena. E ha portato neve dal Colorado e New Mexico fino al New England. Una perturbazione che ha toccato varie città del nord-est degli Stati Uniti, tra cui Boston, New York e Pittsburgh. Ora arriverà in Europa. In Francia non si escludono fenomeni intensi, come riportato dal centro meteorologico nazionale, a carattere di "burrasca". Si prevedono precipitazioni frequenti, una vera e propria nuova ondata di pioggia e vento. Ma anche nevicate abbondanti. Scopriamo insieme le previsioni per la settimana.

Meteo, piogge e nevicate in arrivo (addio primavera anticipata): cosa sta per accadere sull'Italia