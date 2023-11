Tempesta geomagnetica oggi, la terza in tre giorni: il Sole al massimo della sua attività, ecco cosa sta succedendo

È in corso un'altra tempesta geomagnetica, la terza in tre giorni. È presto per dire se le aurore boreali coloreranno ancora il cielo in Italia, mentre di sicuro il Sole sta raggiungendo il massimo di attività del suo ciclo, osserva il Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale all'Università di Trieste. All'aumento dell'attività solare si devono anche le aurore osservate nei cieli italiani poco più di un mese fa, fra il 25 e il 26 settembre, ma allora visibili solo dalle regioni settentrionali.