Tempesta atlantica in arrivo, forti temporali e abbondanti nevicate: dove e quando, le previsioni meteo

La svolta è in arrivo. In Spagna è già allerta per una nuova perturbazione atlantica. L'Agenzia Meteorologica dello Stato (Aemet) ha già indicato quali saranno i cambiamenti. Mentre in Inghilterra il Met Office ha avvisato che ci saranno intense nevicate nella prima settimana di febbraio. E c'è chi parla di una vera e propria «bomba di neve». I fiocchi arriveranno anche in Italia, con la felicità di chi vuole approfittare del weekend per sciare. Nella cartina interattiva del Centro europeo per le previsioni meteorologiche si vede chiaramente il maltempo che si avvicina. «Una vera e propria svolta», indica Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo. Vediamo insieme le previsioni.

