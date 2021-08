Afghanistan, allarme Usa: «Kabul cadrà nelle mani dei talebani entro 90 giorni»

L'avanzata dei talebani in Afghanistan è inarrestabile al punto che l'amministrazione Usa guidata da Joe Biden si prepara alla caduta di Kabul entro 90 giorni, cioè entro un periodo ben più breve rispetto ai 6-12 mesi previsti in precedenza alla luce del ritiro delle truppe statunitensi dal Paese: lo scrive il Washington Post, che cita funzionari americani al corrente della situazione. Secondo un funzionario che ha voluto mantenere l'anonimato i militari stimano adesso che la capitale afgana cadrà entro 90 giorni, mente altri ritengono che la disfatta avverrà entro un mese.

The Taliban’s rapid victories in Afghanistan have stoked fears that the insurgents could encircle the country’s capital, Kabul, in a complete military takeover even as Biden withdraws the last American troops. ⁦@cegoldbaum⁩ https://t.co/ac9RqYXcE1

— Peter Baker (@peterbakernyt) August 11, 2021