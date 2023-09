Tale e Quale Show, stasera in tv la seconda puntata: Scialpi diventa renato Zero e Jo Squillo Patty Pravo. Le anticipazioni

Dopo l'ottimo esordio in termini di ascolti e di critica che lo ha visto leader della prima serata, torna Carlo Conti con il suo « Tale e Quale Show», il varietà di Rai 1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda stasera in tv, venerdì 29 settembre alle 21.25.

In diretta dagli studi televisivi «Fabrizio Frizzi» di Roma, sul palco sfileranno i grandi protagonisti di questa tredicesima edizione che già nel corso del primo appuntamento hanno proposto interpretazioni intense, tra divertimento ed emozioni, molto gradite non solo dal pubblico presente, ma anche dai telespettatori, tramite i vari canali social. Vediamo dunque le anticipazioni.