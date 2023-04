Syria, ecco perché non canta più: cosa fa oggi. Età, carriera, marito, figli: stasera la cantante ospite a Splendida cornice

Syria ospite Splendida Cornice. Torna stasera in tv, giovedì 6 aprile alle 21.25 su Rai 3 lo show condotto da Geppi Cucciari che mixa conoscenza con attualità e comicità. Tutto può essere cultura, dipende da come la usi è questa la premessa del programma. Oltre alla cantante ci saranno il regista teatrale Davide Livermore, Dan Peterson, la scrittrice Viola Ardone, Massimo Bernardini, il professor Alberto Grandi, Sveva Sagramola, il comico Teo Teocoli e, in collegamento e il trombettista Roy Paci. La cantante che opera nel mondo dell’intrattenimento musicale italiano di genere Pop, Elettropop, Dance pop e che ha intrapreso la sua carriera negli anni Novanta (precisamente nel 1995) torna in tv. ma chi è Syria?