Stress da rientro dalle vacanze, i 10 consigli (+1) per combattere e gestire l'ansia: dall'alimentazione corretta alla pratica del mindfulness

Per milioni di italiani le tanto desiderate ferie estive sono già giunte al termine ed è il momento di tornare in ufficio. Sono tantissime le persone che in questo perdiodo soffrono di stress da rientro dalle vacanze. Non stiamo parlando di una vera e propria patologia quanto piuttosto di un'improvvisa condizione di disagio, spossatezza, irrequietezza e depressione che arriva al termine di un lungo periodo di relax. Ma non c'è da allarmarsi perché i disturbi legati al "back to work" si possono combattere, ecco come.