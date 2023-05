Stefano Fresi, età, carriera e vita privata. Chi è l'attore ospite a "Da noi... a ruota libera"

Torna l’appuntamento domenica 21 maggio, alle 17:20 su Rai1, con «Da noi… a ruota libera», il programma condotto da Francesca Fialdini realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Tra gli altri, saranno ospiti Stefano Fresi Cristiana Polegri , coppia nella vita e anche in scena: lui, attore tra i più apprezzati del panorama italiano, attualmente protagonista di “Vivere non è un gioco da ragazzi”, la serie in onda su Rai 1, lei, musicista, ha omaggiato il grande compositore e direttore d’orchestra statunitense, Henry Mancini, celebre per alcune delle colonne sonore più belle della storia del cinema, con l’album e lo spettacolo “It had better be Henry Mancini”, con la partecipazione, tanto nell’album quanto nello spettacolo, dello stesso Fresi.