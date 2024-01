Steadfast Defender, via all'esercitazione militare Nato: 32 Paesi coinvolti e gli obiettivi, cosa sappiamo

Steadfast Defender. Parte oggi, lunedì 22 gennaio, l'esercitazione Nato più imponenti dai tempi della Guerra Fredda. Durerà fino al 31 maggio e parteciperanno 90.000 uomini provenienti da 31 stati alleati. Un'ercitazione che si svolge in un contesto internazionale particolare: da un lato il conflitto ucraino, dall'altra le tensioni sempre crescenti in Medio Oriente.

Le finalità

La più grande esercitazione militare di sempre, dai tempi della Guerra Fredda, dove saranno coinvolti 90 mila uomini con trentadue paesi alleati, settecento missioni di combattimento aereo e più di cinquanta navi. L'obiettivo di questa “esercitazione” è di prepararsi e adottare nuove manovre per contrastare un ipotetico attacco da parte della Russia a uno dei paesi membri dell'alleanza militare intergovernativa. Prima in termini di capacità tecnica, in quanto utilizza dati geografici del mondo reale per creare scenari più realistici per le truppe, l'esercitazione sarà finalizzata anche al contrasto delle minacce terroristiche al di fuori dei suoi confini.