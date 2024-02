Stati Uniti-Iran, allarme escalation: dalla risposta di Biden per i soldati Usa uccisi alla rezione degli Hezbollah

Tre soldati Usa uccisi in un attacco con droni in Giordania, nella Torre 22, vicino al confine con la Siria. Un attentato che porterebbe la firma dei miliziani del gruppo Kataib Hezbollah, attivi da almeno 21 anni, da quando hanno iniziato a combattere gli Usa dopo la deposizione di Saddam Hussein in Iraq. L'Iran, finanziatore dei miliziani nell'area, ha smentito ogni coinvolgimento. E dopo le dichiarazioni del presidente Joe Biden, deciso a perseguire i responsabili, il gruppo ha fatto sapere di essere pronto a contrattaccare se l'America dovesse decidere di vendicare la morte dei soldati.