Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 1 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Programmi tv di oggi, cosa offrono i palinsesti? Se vi state chiedendo cosa vedere stasera in tv, vi anticipiamo che nella serata del 1 dicembre 2023, le programmazione dei vari canali offiranno ai telespettatori un'ampissima scelta: da una nuovissima puntata di "The Voice Kids" su Rai1 all'irriverente show "Ciao Darwin" di Canale 5, fino alla satira e all'attualità di "Propaganda Live" su La7.

Ma anche sport, film e cronaca nera: vediamo allora di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 1 dicembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Rai 1 - 21:30 The Voice Kids

Dopo il successo della prima stagione, venerdì 1° dicembre in prima serata su Rai 1 torna “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che vede protagonisti i giovani talenti musicali tra i 7 e i 14anni. Alla guida del programma, Antonella Clerici sarà accostata da Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino - i tre coach veterani di The Voice ai quali si aggiungerà la new entry Arisa. Come di consueto, si parte dalle "Blind Auditions", le tradizionali “audizioni al buio”: venerdì 1° dicembre sarà la seconda delle tre sessioni.