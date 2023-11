Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi venerdì 24 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Dal ritorno di «The Voice Kids» su Rai 1 a quello di «Ciao Darwin» su Canale 5, oggi i telespettatori avranno veramente l'imbarazzo della scelta. Oltre a questo, però, anche tanti film, con «In guardia» su Rai 3 e «Battleship» su Italia 1, e tanta attualità, con le inchieste di «Quarto grado» su Rete 4 e «Propaganda Live» su La7. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 24 novembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.