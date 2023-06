Sottomarino disperso, dall'implosione all'incagliamento con il Titanic: le ipotesi sulla sorte del Titan

Se si riuscisse a localizzare il sottomarino Titan negli abissi, recuperarlo sarebbe comunque un'enorme sfida logistica. E lo sarebbe ancor di più se si fosse incagliato tra i resti del Titanic. In ogni caso sarebbero necessari equipaggiamenti speciali, per la pressione enorme e la totale oscurità ad una profondità di 3800 metri. Per questo è scesa in campo anche la Marina Usa, come nel film “Airport '77” con Jack Lemmon, dove un aereo finito sui fondali dell'oceano viene tratto a galla con una serie di palloni gonfiabili salvando i passeggeri ormai a corto di ossigeno. Non si esclude, anche se appare improbabile, che il Titan sia già riemerso in superficie ma comunque non si potrebbe aprire il portellone, che è chiuso dall'esterno. Un'altra opzione, la più tragica è quella che gli esperti definiscono una «implosione catastrofica». Anche se non sappiamo ancora cosa potrebbe essere successo ai 5 membri dell'equipaggio, gli addetti ai lavori si sono allineati attorno a tre scenari di base, nessuno dei quali è una buona notizia per i passeggeri o per le loro famiglie.

